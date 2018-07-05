إعلامية عربية تطلب يدّ عبد الله بالخير للزواج على الهواء مباشرة.. شاهدوا كيف كانت ردّت فعله!

دائماً ما يثار الجدل حول حياة الفنان الإماراتي ​عبد الله بالخير​ ولاسيما ما يتعلق بتصريحاته التي تأتي إنطلاقاً من عفويته المعهودة والتي تأخذ على محمل الجدّ.

ومؤخراً قامت الإعلامية الإماراتية ​علياء الشمري​ بأخذ المبادرة وممازحة بالخير على الهواء مباشرة وطلب يده للزواج.

وحصل ذلك خلال إستضافة كلّ منهما في برنامج “أصداء العالم” الذي يقدمه الإعلامي السوري مصطفى الآغا، حيث تجاوب معها بالخير بعفوية موافقاً مع إبتسامته المعهودة والمميّزة.

من ناحية اخرى يستعد بالخير لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد بعنوان “الموناليزا” الذي يتضمن 11 أغنية تحمل اللون الخليجي، وتعاون فيه “بالخير” مع عدة شعراء وملحنين ابرزهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أغنية “ونات نص شاب” ومن ألحان بالخير نفسه، والشيخ حمدان آل مكتوم في أغنية “حمام الأحباب” من ألحان الفنان فايز السعيد، والعديد غيرهم.