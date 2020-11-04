وجّهت الإعلامية والناقدةالكويتية ليلى أحمد انتقادات الى الفنانة السورية أصالة بسبب طريقة تعاملها مع قضية انفصالها عن زوجها السابق المخرج المصري طارق العريان. ورأت في هذا السياق أن معظم تصريحات أصالة متهورة واصفةً إياها بصاحبة الطباع المزعجة. وفي المقابل، أشارت إلى أن العريان هادئ ورزين.

وجاء هذا من خلال منشور طويل ورد على حساب ليلى أحمد الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث كتبت: “تحدثت الفنانة أصالة عن شعور المرأة حين تتعرض للخيانة الزوجية، حيث وصفتها بـالشيء المميت وأوضحت خلال حديثها مع خالد سليم في برنامج “قعدة رجالة” على قناة OSN أنها عاشت قرابة العام في ألم شديد، كما لو كانت تلد 20 ولدًا في مرة واحدة وتضيف إن الرجالة مفيهمش أي عقل طبعاً. نتعاطف مع آلام أي انسان وأرى أن تركيبتي شخصية أصالة وطارق مختلفتين تماماً، هو هادي ورزين وهي كل ما في عقلها يصير قذائف يومية معلنة على السوشيل ميديا، تصريحات غالبيتها متهورة. هي تقول عن نفسها بحب الحكي كتيير. حتى بالسيارة لحالي بحكي مع نفسي ول عاد. شهالازعاج؟”.

وأضافت: ““تذكرون حين قالت أصالة في برنامج تلفزيوني مع نيشان إنها هي التي عرضت قلبها وحبّها على زوجها طارق العريان!؟ وأعتقد أن هذا خطأ قاتل مهما بلغ عشق المرأة للرجل. يجب ألا تتهور المرأة في الاندفاع بعواطفها تجاه الرجل، لأن هناك جينات طبيعية ذكورية في الرجال يريدون هم أن يكونوا أصحاب المبادرة في مثل هذه المواقف!؟ وأصلاً كيف قَبل طارق بعرضها؟”.

وتحدثت ليلى أحمد عن حصار أصالة وأولادها للعريان فقالت: “ثم في ليلة ما فيها قمر خرج من البيت الزوجي وصفق الباب خلفه. تفاصيل لم تقصر أصالة في اشراكنا بها؟ مرة تغمز ومرة تلمز ومرة ابنها يكتب زور أولادك التوأم، ومرة ثالثة بنتها. حصار ما صار والعريان لا يرد، كل هذا وذا ثم تقول غالبية الفنانات حياتنا الشخصية خط أحمر”.