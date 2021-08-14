أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لإعلامية شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها الإعلامية المصرية “ بسمة وهبة” التى شاركت جمهورها ومتابعيها بصورة لها وهي بعمر الطفولة، وعلّقت عليها قائلة: “التكنولوجيا بقت مرعبه أنا حاسه التكنولوجيا اللي بعد كده.. اني حقابلني وانا صغيره ونتكلم وازعقلي واقولي انتي كبرتي ليه يا بسمه ومفضلتيش صغيره”، وتفاعل الكثير من المتابعين معها.

بدايات بسمة وهبة

الإعلامية المصرية المثيرة للجدل بسمة وهبة؛ حيث اشتهرت في بداياتها بمجال الإعلام والتقديم الإذاعي بتقديم برامج دينية بـ قناة إقرأ الفضائية الإسلامية مرتدية “الحجاب”، ثم تفاجئ الجمهور بخلعها للحجاب وتقديم برامج متنوعة أخرى أشهرها “برنامج شيخ الحارة” الذي يعد أكثر البرامج الفنية المثيرة للجدل.

من هو زوج بسمة وهبة السعودي

كانت المذيعة والإعلامية بسمة وهبة متزوجة من رجل أعمال سعودي الجنسية يدعى أسامة السيد، وأنجبت منه ولدين وهما عبد الرحمن وعبد العزيز، كما كانت حياتهما تتسم بالاستقرار والهدوء، ولكن كان قرار بسمة بخلعها الحجاب ما أفسد سعادتهما، فأدى هذا الأمر إلى خلاف كبير بين الزوجين ما وصل بهما إلى الطلاق، ثم تزوجت من زوجها الثاني هو ضابط شرطة

زوج بسمة وهبة الثاني

الإعلامية المصرية بسمة وهبة ولدت في عام 1972 وتبلغ من العمر 49 عامًا، تزوجت في المرة الاولى من السعودي أسامة السيد، وطلقت منه بعد إنجابها نجليها عبدالرحمن وعبد العزيز، ثم تزوجت مرة أخرى من ضابط الشرطة علاء عابد، وأقامت احتفالًا كبيرًا في أحد فنادق القاهرة، ولكن ابنها الأكبر عبد الرحمن هرب من المنزل في ذلك الوقت إنكارًا لزواج والدته، وبعد إعلان انفصالها عن زوجها رجع ابنها مرة أخرى، فقررت بسمة الزواج من نفس الشخص فيما بعد، واحتفلت بالزواج بإقامة حفلًا صغيرًا في كافية خاص بها بمنطقة المهندسين، وأنجبت منه ابنة تسمى خديجة.

هل أصيبت بسمة وهبة بالسرطان

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة إصابتها بالسرطان منذ سنوات، وتم استئصال الورم الخبيث من جسدها وتلقت جرعات كيماوي شديدة إلى أن شفاها الله، ولكن عاود مرض السرطان الهجوم عليها مرة أخرى واضطرت للخضوع إلى عملية جراحية من أجل استئصال الورم في مدينة لندن

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