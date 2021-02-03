هدد الإعلامي الكويتي ​حمد قلم​ الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ بأنه سينشر عنها إشاعة بأنها تحبه إن لم تطرح كليب أغنيتها الجديدة “قلبي وقف”، وقال لها :”تنزلينه اليوم ولا اطلع اشاعه انك تحبيني”، لترد عليه نوال بالقول :”ما انا بموت فيك”.

وكانت شوّقت الزغبي الجمهور لكليب “عقلي وقف” الذي صورته منذ فترة في بيروت تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، اذ نشرت الإعلان الدعائي له على حسابها الخاص، واكتفت نوال بالتعليق على الفيديو بالقول: “قريبا”.

وقد عبّر المتابعون عن تشوقهم لعملها الغنائي الجديد.

ما انا بموت فيك https://t.co/Scfpo07dJ0 — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) February 2, 2021