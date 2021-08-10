كشف الإعلامي اللبناني ” جمال فياض ” عن موقف حدث معه أثناء زيارته للفنانة اللبنانية ” ماجدة الرومي ” خلال الساعات الماضية .

حيث أشار إلى أنه بمجرد وصوله إلى منزل ماجدة الرومي انقطع التيار الكهربائي بسبب تقنين الموتور .. وعلى الرغ من قدرتها على توفير المازوت إلا أنها رفضت التمييز بينها وبين أي لبناني يعيش هذه الأوضاع الصعبة التي تمر بها لبنان .

فكتب جمال فياض في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر : ” ‏كنت اليوم في زيارة للسيدة ماجدة الرومي وما أن وصلت انقطعت الكهرباء وتبيّن أنه تقنين الموتور ” .

وتابع : ” قولت معقول وأنت قادرة تأمّني المازوت باتصال هاتفي بسيط ؟ .. قالت صحيح لكني أرفض هذا التمييز ولن أميز نفسي عن أي لبناني بحياته اليومية .. أنا ما بقيت بلبنان حتى أعيش بخلاف ما يعيشه الناس العاديين ” .