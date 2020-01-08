إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن طلاق أصالة.. انهيار وهذا ما حدث منذ 5 أشهر

كشف صبحي العطري أحد مقدمي برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4 تفاصيل جديدة عن انفصال الفنانة السورية أصالة عن زوجها المخرج المصري طارق العريان.

وقال إن الفنانة لطالما أحبت زوجها السابق واشارت في لقاءات عدة إلى أنه حب حياتها، لافتاً إلى أنها قدمت له الدعم على امتداد 14 عاماً.

وكشف معلومات تفيد بأنها تعيش منذ نحو 5 أشهر حالة نفسية سيئة وأقرب إلى الانهيار. وأضاف أن المقربين منها كانوا يعلمون ذلك وأنها كانت تحاول الحفاظ على تماسكها وإظهار قوتها.

كما ذكر أن المخرج المصري يقيم منذ المدة نفسها خارج منزل الزوجية وأن أصالة حاولت التأقلم مع الواقع الجديد إلى أن قررت إعلان خبر الطلاق.

ويشار إلى أن الفنانة لفتت الأنظار بعد إعلان طلاقها بالترويج لعمل جديد لها من خلال فيديو قصير نشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات وحقق أكثر من 591 ألف مشاهدة.