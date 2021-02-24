رغم ردود الأفعال الإيجابية التي حصدها إعلان الفنان المصري ​عمرو دياب​ لعطره الجديد، إلا أن متابعي الممثلة المصرية دينا الشربيني، انتقدوا الإعلان بشدة بعد طرحه، بسبب ظهور الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان وعارضات أخريات وغياب ​دينا الشربيني​عنه بعدما اعتادت الظهور في أعمال دياب قبل انفصالهما.

وجاءت بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي: “لسه مش لاقي اللي عايزه في أي واحدة برضه؟

وكتب شخص آخر: “عمرك ما هتعوض واحدة في جمال روح دينا الشربيني”.

كتبت أخرى: “البنت الأولى بتشبه دينا الشربيني ولا أنا بيتهيألي”.





