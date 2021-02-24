رغم ردود الأفعال الإيجابية التي حصدها إعلان الفنان المصري عمرو دياب لعطره الجديد، إلا أن متابعي الممثلة المصرية دينا الشربيني، انتقدوا الإعلان بشدة بعد طرحه، بسبب ظهور الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان وعارضات أخريات وغياب دينا الشربينيعنه بعدما اعتادت الظهور في أعمال دياب قبل انفصالهما.
وجاءت بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي: “لسه مش لاقي اللي عايزه في أي واحدة برضه؟
وكتب شخص آخر: “عمرك ما هتعوض واحدة في جمال روح دينا الشربيني”.
كتبت أخرى: “البنت الأولى بتشبه دينا الشربيني ولا أنا بيتهيألي”.
رغم ردود الأفعال الإيجابية التي حصدها إعلان الفنان المصري عمرو دياب لعطره الجديد، إلا أن متابعي الممثلة المصرية دينا الشربيني، انتقدوا الإعلان بشدة بعد طرحه، بسبب ظهور الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان وعارضات أخريات وغياب دينا الشربينيعنه بعدما اعتادت الظهور في أعمال دياب قبل انفصالهما.