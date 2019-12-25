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إغراء محمد رمضان على طريقة هيفاء وهبي ومونيكا بيلوتشي!

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محمد رمضان على طريقة هيفاء ومونيكا

محمد رمضان على طريقة هيفاء ومونيكا

كشف الفنان المصري محمد رمضان عن صور جديدة من كواليس كليب أغنية “رايحين نسهر” الذي انتهى من تصويرها وأعلن عن موعد طرحها ليلة رأس السنة.

وظهر محمد رمضان في احدى الصور وفى فمه “سيجار” وحوله 14 فتاة تحاولن إشعال السيجار له، ليعيد الأذهان إلى مشهد نجمة الإغراء العالمية مونيكا بيلوتشي فى فيلمها الإيطالي “Malena” الذى تم عرضه قبل 19 عاماً وتحديداً عام 2000 حيث ظهرت وحولها العديد من الرجال الذين يحاولون إشعال سيجارتها.

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#Bum_Bum #musicvideo SOOON 1/1/2020 صاحبي كلمني وقالي إنزلي #رايحين_نسهر 💣😉

A post shared by Mohamed Ramadan 🌍 (@mohamedramadanws) on

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى قد قدمت نفس المشهد فى فيلمها “حلاوة روح” مع المخرج سامح عبد العزيز وباسم سمرة ومحمد لطفى ونجوى فؤاد قبل 5 سنوات حيث ظهرت فى أحد مشاهد العمل وهى تسير فى الشارع وحولها العديد من الرجال وفور إخراجها سيجارة لإشعالها سارع كل الأشخاص بالشعلة.

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