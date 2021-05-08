استضافت الممثلة درة عدداً من أصدقائها النجوم في بيتها في إفطار رمضاني، رغم القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء المصري بمنع التجمعات بدءاً من الخميس 6 وحتى 21 أيار (مايو) الجاري، تجنباً للإصابة بفيروس كورونا الذي ضرب مصر في موجته الثالثة بشراسة، حيث ارتفعت أعداد المصابين بشكل كبير، وأصيب به عدد كبير من النجوم خلال الأيام شهر رمضان الجاري.







وحضر عزومة درة وزوجها المهندس هاني سعد كل من يسرا وليلى علوي وتامر حبيب وخالد الصاوي وزوجته وبشرى ونيللي كريم.

وارتدت درة عباية زرقاء سماوية مطبوع عليها اسمها بخط عربي مع فراشات ذهبية، من تصميم الغانجا.

يذكر أن درة شاركت في رمضان 2021 بمسلسل “بين السما والأرض”، وعُرض في النصف الأول من رمضان، وكان مكوناً من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، وشارك في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.