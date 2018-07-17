إلغاء حفل فارس كرم في سوريا… ماذا حصل معه؟ (صورة)

أصدر الفنان فارس كرم تنويهاً عاماً عبر حسابه في “إنستغرام” تضمّن إعلاناً من إدارة أعماله عن إلغاء الحفل الذي كان من المقرّر إقامته في الناصرة – #سوريا بتاريخ 14 آب 2018

وعن الأسباب التي أدت الى إلغائه، جاء في التنويه أنّ “الحفل لن يقام بسبب عدم إلتزام المتعهد بالتزاماته التعاقدية والمالية تجاه الفنان، وحسب العقد المبرم بين الطرفين ما استدعى الإلغاء”

المصدر: Annahar.com

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aghaniaghani.com : فارس كرم يُلغي حفله في سوريا واليكم السبب..!!!