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إلغاء حفل نجوى كرم ليلة رأس السنة في الفجيرة

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najwa karam

نجوى كرم

فاجأت المطربة اللبنانية ​نجوى كرم​، جمهورها بإلغاء حفلها الغنائى الذى كانت ستحييه ليلة رأس السنة فى إمارة الفجيرة بدبى دون توضيح أى تفاصيل.

وكتبت نجوى، تغريده عبر حسابها على تويتر قائلة : ” حتى هذه الساعة، لم تبرّر لجنة مهرجانات إمارة الفجيرة إلغاء المهرجان بما فيها ليلة رأس السنة، نحن بانتظار الردّ من قبل القيمين على هذا المهرجان وشكراً”.

 

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