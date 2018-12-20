إلغاء حفل نجوى كرم ليلة رأس السنة في الفجيرة

فاجأت المطربة اللبنانية ​نجوى كرم​، جمهورها بإلغاء حفلها الغنائى الذى كانت ستحييه ليلة رأس السنة فى إمارة الفجيرة بدبى دون توضيح أى تفاصيل.

وكتبت نجوى، تغريده عبر حسابها على تويتر قائلة : ” حتى هذه الساعة، لم تبرّر لجنة مهرجانات إمارة الفجيرة إلغاء المهرجان بما فيها ليلة رأس السنة، نحن بانتظار الردّ من قبل القيمين على هذا المهرجان وشكراً”.