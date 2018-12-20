إلغاء حفل نجوى كرم ليلة رأس السنة في الفجيرة

فاجأت المطربة اللبنانية نجوى كرم، جمهورها بإلغاء حفلها الغنائى الذى كانت ستحييه ليلة رأس السنة فى إمارة الفجيرة بدبى دون توضيح أى تفاصيل.
وكتبت نجوى، تغريده عبر حسابها على تويتر قائلة : ” حتى هذه الساعة، لم تبرّر لجنة مهرجانات إمارة الفجيرة إلغاء المهرجان بما فيها ليلة رأس السنة، نحن بانتظار الردّ من قبل القيمين على هذا المهرجان وشكراً”.
حتى هذه الساعة، لم تبرّر لجنة مهرجانات إمارة الفجيرة إلغاء المهرجان بما فيها ليلة رأس السنة..
نحن بانتظار الردّ من قبل القيمين على هذا المهرجان وشكراً.
— Najwa Karam (@najwakaram) December 20, 2018