احتفلت النجمة إلهام شاهين مؤخرًا، بعيد ميلاد إبنة شقيقتها إيناس والتى تدعى “إلهام” ويطلق عليها أفراد العائلة «إلهام الصغيرة»، وتزامنت الاحتفالات العائلية مع عيد الحب، وأكدت إلهام شاهين، أن ذلك أفضل احتفال بالفلانتين بالنسبة لها، ونشرت عدد من صور الاحتفال عبر حسابها بموقع “إنستجرام“.

وكتبت “إلهام” في تعليقها على الصور : ” قضيت أحلى فالنتين في حياتى مع أجمل حب فى عمرى .. إلهام الصغيرة، كل سنة حبيبتى وإنتى حبيبتى وأحلى بنوته فى الدنيا، يارب يحققلك كل أحلامك ويسعدك ويفرح قلبك.. سنة حلوة عليكى يا حلوتى .. عيد ميلادك هو أحلى عيد حب .. كل العيلة بتحبك .. جمعتينا وفرحتينا ” .











وتفاعل مع الصور مجموعة كبيرة من المتابعين والنشطاء. الذين أشادوا بقوة علاقتهــا بأشقائها وأبنائهم، كما أشاد الكثيريــن الآخر بجمال إبنة شقيقة إلهــام شاهيـــن وبالشبـه الكبير والواضح بينهما،

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من ناحية أخري، عبّرت الممثلة المصرية إلهام شاهين، عن سعادتها باختيارها كرئيس لـ الدورة الثانية لـ ” أيام القاهرة للدراما العربية” المقرر إقامتها بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الأحد 19 سبتمبر.

وأوضحت في تصريحات خاصة أنَّ هذه المرة ليست الأولى التي يتم فيها اختيارها كرئيس؛ حيث كانت رئيسًا شرفيًّا لمهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته الأولى، واصفة التجربة بـ”اللطيفة” في مشوارها الفني.

وبسؤالها عن مدى رضاها عما قدَّمته خلال مشوارها الفني؛ أكّدت على رضاها التام بنسبة 100 بالمئة، مشددة على أنّ الفن لم يؤثر على حياتها الشخصية نهائيًا.

وعن علاقتها بـ “السوشيال ميديا“، أوضحت أنَّها لا تعرف حتى الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنَّها مكلفة أشخاص لإدارة حساباتها الشخصية من أجل نشر أعمالها الفنية، وما يتعلق بحياتها الفنية فقط.

وعن سبب تغيُّبها عن المنافسة الرمضانية، قالت إلهام: “لا يشغلني التوقيت ابدًا، كل ما يهمني جودة العمل ورأي الجمهور فيه”، مضيفة: “لم أتعاقد حتى الآن على أي مسلسلات في رمضان 2022 المقبل.

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