احتفلت الفنانة ” إلهام شاهين ” بعيد ميلاد إبنة شقيقتها إيناس وتدعى ” إلهام ” تزامنا مع احتفالات عيد الحب .

فنشرت إلهام شاهين مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام من الإحتفال ظهرت فيها برفقة إلهام الصغيرة كما يطلق عليها أفراد العائلة إلى جانب عدد من أفراد الأسرة جاء من بينهم الفنان ” أمير شاهين ” وزوجته .

وكتبت إلهام شاهين في تعليقها على الصور : ” قضيت أحلى فالنتين في حياتى مع أجمل حب فى عمرى .. إلهام الصغيرة .. كل سنة حبيبتى وإنتى حبيبتى وأحلى بنوته فى الدنيا .. يارب يحققلك كل أحلامك ويسعدك ويفرح قلبك ” .

وتابعت : ” سنة حلوة عليكى يا حلوتى .. عيد ميلادك هو أحلى عيد حب .. كل العيلة بتحبك .. جمعتينا وفرحتينا ” .