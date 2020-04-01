إلهام الفضالة تثير الجدل بمقطع فيديو لإبنتها بعد إجرائها لعملية إجهاض

نشرت الفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام مقطع فيديو لها من داخل إحدي المستشفيات معلنة عن تعرض إبنتها للإجهاض وخضوعها لعملية .

فقالت إلهام الفضالة : ” صباح الخير صباح النور صباح السرور .. إيش لونكم أخباركم أنا موجودة بالمستشفى حاليا لأن منى كانت حامل لكن الله ما أراد والحمد لله على كل حال .. ربي له حكمة بهالظروف يمكن ما كان الحمل يكمل زين ” .

وتابعت : ” الحين تدخل تسوي عمليتها والله يعوضها إن شاء الله بعد ما تعدي هالأزمة ” .

ثم نشرت إلهام الفضالة مقطع فيديو آخر ظهرت فيه برفقة إبنتها عقب انتهاء العملية من داخل غرفة العمليات وقالت : ” خلصت وصحت الحمد لله خلصت عمليتها وهذا البينج ليس قويا لأنها كانت خايفة البينج يكون ثقيل وما طولت وهي الحمد لله طيبة وبخير ” .

وظهرت إبنة إلهام الفضالة في مقطع الفيديو وهي نائمة على السرير مرتدية ملابس العمليات وممسكة بالهاتف وهو الأمر الذي استفز عدد من المتابعين بسبب تركيزها ووالدتها على السوشيال ميديا على الرغم من الظرف الذي يمرون به وأشاروا إلى أن ليس كل شئ يصح تصويره أو الإعلان عنه وعدم حفاظها على خصوصيتهم .

كما جاءت بعض التعليقات حول موضوع الاجهاض والتي انقسمت بين من رأوا أنه فعل مشين وحرام وبين من اعتبروا أنه أمر ممكن وضروري في حال إن لم يكن الجنين يتمتع بصحة جيدة .