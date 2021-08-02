استشهدت الفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” بالفنانة المصرية ” نيللي كريم ” بعد إعلان الأخيرة لخطوبتها بلاعب الاسكواش السابق المصري ” هشام عاشور ” الذي يصغرها ب 8 سنوات .

حيث أشارت إلهام الفضالة في تعليق لها إلى فارق العمر بين نيللي كريم وخطيبها للرد على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا بسبب زواجها من الممثل ” شهاب جوهر ” والتي تكبره بثلاث سنوات .

فنشرت إلهام الفضالة عبر حسابها على تطبيق سناب شات صورة لنيللي كريم وهشام عاشور وأرفقتها بسنة ميلاد كلا منهما فنيللي من مواليد عام 1974 أما خطيبها من مواليد سنة 1982 .

وكتبت في تعليقها عليها مهنئة الفنانة نيللي كريم على خطوبتها : ” ألف ألف مبروك.. زين أنا فرق 3 سنين وسوولي قضية الأمم المتحدة .. المهم الله يتمم عليكم ويسعدكم يارب ” .

يذكر أن نيللي كريم كانت قد أعلنت عن ارتباطها وخطوبتها بلاعب الاسكواش السابق هشام عاشور يوم السبت الماضي وكشفت عن موعد زفافها وعقد قرآنها المقرر إقامته في شهر أغسطس الجاري .