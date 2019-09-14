إلهام الفضالة تصدم جمهورها بعد ظهورها بدون مكياج

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” وهي تشير إلى قوة وفعالية بعض منتجات إزالة المكياج .

وظهرت إلهام في بداية الفيديو وهي تضع مكياج كامل ثم بدأت بإزالة أحمر الشفاه والماسكرا ليصبح وجهها خاليا من أي مستحضرات تجميل وإطلالتها طبيعية .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على مقطع الفيديو الذي أحدث ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي ووصل عدد المشاهدات له على أحد الحسابات إلى 95 ألف مشاهدة .

وعلق عدد من المتابعين حول إطلالة إلهام الفضالة بدون مكياج بإنها جميلة .. والبعض الآخر أشار إلى إنها قامت بالكثير من عمليات التجميل .