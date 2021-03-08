توجّهت أنظار الكثير من المتابعين أخيراً إلى الفنانة الكويتية إلهام الفضالة التي فاجأت الجميع بإطلالة مميزة، اعتمدت فيها أسلوب مكياج لافتاً أبرز جمال ملامحها، كما أضافت عدسات عينين بلون أزرق مائل إلى الأخضر.

وفيما أشار بعض المتابعين إلى أنها أخضعت الصورة لتقنية “الفوتوشوب”، أثنى آخرون على جمالها وعبّروا عن إعجابهم الشديد به. ومما جاء في التعليقات: “يسعدلي هالوجه الحلو” و”جميلة الجميلات ما شاء الله” و”من زمان عن هل طلة يا حلو” و”يجبر بخاطرك يا مساء الخير يا أم الوجه الحلو اللي يجبر الخاطر”.

وحققت الصورة أكثر من 375 ألف إعجاب، وتعليقاً عليها كتبت الفنانة: “بعض البشر طيبة على الناس ظاهر ما يختفي مثل النجم دوم ينشاف”.

ويُذكر أن ابنتها منى العتيبي أثارت الاهتمام في وقت سباق بسبب تحدّثها للمرة الأولى عن أهل زوجها. وظهرت في مقطع أشارت فيه إلى أنها تحبّهم كثيراً وهم بمثابة أسرتها. وكشفت أنهم لا يحبون الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأنها تحترم خصوصياتهم.