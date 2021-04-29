استضافت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” في برنامجها ” كشف حسب ” مواطنتها الفنانة ” إلهام الفضالة ” .

وخلال الحلقة كشفت إلهام الفضالة عن حقيقة تورطها في قضية غسيل الأموال الأخيرة التي اتهم فيها عدد من مشاهير السوشيال ميديا .

فقالت إلهام الفضالة أنها لا تعلم كيف تم الزج بإسمها في هذه القضية على الرغم من عدم وجوده في قائمة المتهمين التي أعلنت عنها السلطات .. وعلقت على ذلك : ” الله لا يسامحهم لا دنيا ولا آخرة ” .

وأشارت إلى أنها تحب الإنفاق والسفر ولا تبخل على نفسها كما أن حالة زوجها المادية جيدة وأن الأسرة تحب السفر والتسلية .

وبسؤالها حول أن كانت تتوقع أن يكون هناك أحد يحاول تشويه سمعتها عمدا أجابت : ” في الله فوق فيه يوم هيشوه فيه سمعته سواء فيه أو في أهله .. مو لعبة سمعة الناس ما يصير تزجون أي إسم .. الله عليهم ” .