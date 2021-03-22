يهرب البعض من واقعه المؤلم إلى حلم يرسمه بنفسه يستبعد فيه ما يؤرّقه ويؤلمه. هذا هو حال إلهام الفضالة في دور أمينة التي تعيش صراعاً مع الذات وتسعى إلى تغيير حياتها، محاولةً الانتقال من حالة الضعف والانكسار إلى حالة القوة والجبروت ضمن الكوميديا الاجتماعية “أمينة حاف” للكاتب علي الدوحان والمخرج سائد بشير الهواري، وإنتاج “المجموعة الفنية”، ويعرض على MBC في رمضان، كما يعرض على منصة “شاهد VIP” قبل 24 ساعة من عرض كل حلقة على MBC.

تدور أحداث المسلسل حول أمينة المتزوجة من رجل بسيط تكتشف لاحقاً أنه يخفي عنها أسراره ويخبئ أمواله ويحرمها من أبسط حقوقها في الحياة. وعندما تعرف بأن ثمة من يطارده ويخطط لقتله، تقرّر أن تخبىء هذا المبلغ لكي تستفيد منه فيما بعد. لاحقاً.

تتبدّل حياة أمينة، وتتزوج من فارس وهو رجل مزواج مرتبط بثلاث زوجات، وتدخل عالمه بما فيه من مشاكل وصراعات ومكائد بين الضرائر.

تتحدث إلهام الفضالة عن شخصية أمينة، فتقول “هي إنسانة عادية، لُقِّبت بـ “حاف” لأنها امرأة بسيطة تعيش مع زوجها، ولكنها طموحة، تنتهز فرصةً تُغيّرها من “حاف” إلى امرأة أخرى، وترتبط بفارس، لتدخل بذلك في عالم الضرائر اللواتي تجسد أدوارهن كل من شوق الهادي، فيّ الشرقاوي، وشهد سلمان، ضمن صراع على الفوز بالزوج وامتلاك قلبه!

وتضيف: “يحمل دوري صورة خارجية مختلفة للجمهور الذي سيراني أرتدي العباءة وأضع الحجاب. أما نفسياً فسنجد أن أمينة تقرر أن تتغير من المسكينة المسالمة إلى القوية المتسلّطة على زوجها”.

وعن تعاونها الممتد مع الكاتب علي الدوحان، توضح الفضالة: “ليس هناك قرار مسبق في التعامل معه حصرياً، لكن كتاباته سَلِسلة وتدخل القلب، وأعتقد أن ما يحصل هو عن طريق المصادفة، فكلما أرسل لي نصاً أعجبني نقرّر تنفيذه بالتعاون مع “المجموعة الفنية” للمنتج باسم عبد الأمير.