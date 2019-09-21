إلهام الفضالة لابنتها الصغرى : ” لا تنفسين عندي .. تنفسي في بيت راجلك “

نشرت الفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” والذي تداولته عددا من الحسابات على موقع ” إنستجرام ” لإبنتها الصغرى ” نور ” .

ولم تظهر إلهام الفضالة بمقطع الفيديو ولكنها اكتفت بالتعليق على إبنتها ” نور ” وهي تقوم بتغيير حفاض ابنة شقيقتها ” منى العتيبي ” .

وأشادت إلهام بإبنتها وما تقوم به وإنها لا تحتاج إلى تعلم أي أمر وإنها ستصبح أما ممتازة مع مرتبة الشرف .

ووجهت رسالة إلى نور ممازحة إياها قائلة : ” لا تنفسين عندي .. تنفسي في بيت راجلك ” .

وأعربت إلهام الفضالة عن سعادتها وفخرها بكونها أم البنات وقالت : البنات سكر نبات .. الله يحفظكم ويحرسكم ” .