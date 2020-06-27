حلت الفنانة المصرية ” إلهام شاهين ” ضيفة مع الإعلامي ” حمدي رزق ” في برنامج ” نظرة ” المذاع على قناة صدى البلد .
وتحدثت إلهام شاهين خلال اللقاء عن الفترة التي شهدت هجوما من جماعة الإخوان عليها بسبب رفضها لهم ولحكمهم مصر .
وأشارت إلى إنهم قاموا بتنظيم مليونية أطلقوا عليها إسم ” الخلاص من إلهام شاهين ” وتهديدات بإقتحام منزلها .. وتواجدوا بالفعل في محل سكنها وقاموا بالهتاف ضدها بأقذر الشتائم والألفاظ على حد قولها وكتابتها على عمارات المنطقة .
وتابعت : ” وقتها رفعت قضية على قناة الحافظ بطالب بغلقها لإنها تسئ للإعلام كله وعلى كل برنامج اساء ليا وكان فيه إهانات لكل الفنانين سجلت كل ده وقولت هتصدى أنا في المعركة دي نيابة عن الفنانين ” .
وأضافت إلهام شاهين إلى إنه بجانب قضايا السب والقذف كانت توجد قضية تزوير أيضا بسبب فبركة صور لها وتم وضع وجهها على صور ” عريانة ” والتي تم إثبات تزويرها فيما بعد .
وقالت أن المذيع الذي قام بإهانتها برفقة عدد من المنتقبات على شاشة القناة وعرض لها بعض الصور المزورة كان يدعى أنه أستاذا في الأزهر .. إلا أن جامعة الأزهر أرسلت للمحكمة ما يثبت أنه ليس عضو هيئة تدريس وتم حبسه في عهد مرسي .
واستكملت : ” كان حكم تاريخي لأول مرة قناة تغلق بحكم محكمة .. وكلمني اللي كان ماسك قناة الحافظ وقالي عايزة أد إيه تعويض قولتله هتدفعلي كام وبدأ بمليون ويعلي قولتله خلاص نقفل القناة وادي للناس اللي صعبانين عليك العاملين في القناة الفلوس دي ” .
وأكدت إلهام شاهين أن الرئيس الراحل محمد مرسى حاول استقطاب الفنانين والتصرف بكياسة معهم ولكنه لم يفلح .. مؤكدة أن مدير مكتب مرسي حاول الاتصال بها كثيرا ليبلغها برغبة مرسي في لقائها وهددها قائلا : ” لو عاوزين نجيبك هنجيبك ” .
لترد عليه قائلة : ” لو كلمتني تاني هبلغ عنك ” .. فكان رده : ” تبلغي عن مين يا مدام احنا الدولة ” .
حقيرة و مقرفة حتى الأموات لم يسلموا من ذمامة لسانك و قباحة تفكيرك
اللهم طهر مصر و احمي شعبها من جميع الفيروسات و الميكروبات سواء كورونا أو الهام شاهين أو كل ظالم
بعهد الرئيس مرسي رحمه الله اخذتي حقك
لكن بعهد السيسي حتى انتقاد بعيد عن عينك
للاسف الفنانيين والاعلاميين هم من لهم كلمه وهم من يمثلون مصر بالخارج
لك الله يا ارض الكنانة الحرامي الاحمق هيعطش المصريين وها المعتوهة تتكلم على الاخوان اخوان ايه يا بعيدة اتكلمي على ضياع مياه النيل ولا مش قدرة تتكلمي على المعتوه مثلك سبحانه الله من يوم عملوا انقلاب على الشهيد محمد مرسي رحمة الله عليه وارض الكنانة من مصيبة لمصيبة وسبحانه الله لم يكمل سنة على وفاة الشهيد محمد مرسي جاءت المصيبة الكبيرة ضربة مصر والعالم كله وهي الكورونا
نام بسلام يا شهيد محمد مرسي مصر ارض الكنانة من مصيبة الى مصيبة مع الانقلابي الاهبل الأخرق نطلب من الله السلامة في الايام القادمة
احنا عايشين اسوأ حقبة زمنية علي مر التاريخ والله مصر ماعاشت اسوأ ولا اقذر من كدة مرحلة !!!
الراقصات في الواجهة واحنا الدكاترة بنموت في المستشفيات حرفيا ووصلنا للطبيب الشهيد رقم 106 احنا اعلي نسبة وفيات اطباء في العالم وفي الاخر خايب الرجا مصطفي مبلولي يقول علينا متقاعسين ..اللاعيبة المليونيرات بيتعملهم المسحة مجانا واحنا الدكاترة مخالطين لحالات وتظهر علينا اعراض يقولك اعتبر نفسك ايجابي واعزل نفسك ..بقالنا اكتر من شهر ماشفناش اولادنا ولا اهالينا في بلد مرتب الطبيب فيها ميأكلهوش عيش حاف بس احنا غلطانين اننا نطلع دكاترة في بلد يحكمها نظام لا يحترم سوي شلة الهشك بشك ورقصني ياجدع …حسبي الله ونعم الوكيل
بالمناسبة يا الهام انا فاكرة جدتي الله يرحمها كان لما بييحي فيلم ليكي علي الTV كانت تطفي التلفزيون وتقول عندنا اطفال تخيلي كانت بتسيب افلام نادية الجندي وتقفل افلامك لانك اقذر مخلوقة علي وجه الارض
فاكرالك حوار بتقولي فيه هو الفيلم يبقي فيلم من غير بوسة وحضن ؟ وساعتها محمد صبحي اللي كان ضيف معاكي في نفس اللقاء بصلك باحتقار
عموما انتي عايشة في بلد معتبراكي واجهة برطعي براحتك يا الهام وشرفي مصر اكتر واكتر ياحبيبتي
أهل الفن مساكين فلوس من دون احترام مجتمعي
ماذا تقول أنت؟