حلت الفنانة المصرية ” إلهام شاهين ” ضيفة مع الإعلامي ” حمدي رزق ” في برنامج ” نظرة ” المذاع على قناة صدى البلد .

وتحدثت إلهام شاهين خلال اللقاء عن الفترة التي شهدت هجوما من جماعة الإخوان عليها بسبب رفضها لهم ولحكمهم مصر .

وأشارت إلى إنهم قاموا بتنظيم مليونية أطلقوا عليها إسم ” الخلاص من إلهام شاهين ” وتهديدات بإقتحام منزلها .. وتواجدوا بالفعل في محل سكنها وقاموا بالهتاف ضدها بأقذر الشتائم والألفاظ على حد قولها وكتابتها على عمارات المنطقة .

وتابعت : ” وقتها رفعت قضية على قناة الحافظ بطالب بغلقها لإنها تسئ للإعلام كله وعلى كل برنامج اساء ليا وكان فيه إهانات لكل الفنانين سجلت كل ده وقولت هتصدى أنا في المعركة دي نيابة عن الفنانين ” .

وأضافت إلهام شاهين إلى إنه بجانب قضايا السب والقذف كانت توجد قضية تزوير أيضا بسبب فبركة صور لها وتم وضع وجهها على صور ” عريانة ” والتي تم إثبات تزويرها فيما بعد .

وقالت أن المذيع الذي قام بإهانتها برفقة عدد من المنتقبات على شاشة القناة وعرض لها بعض الصور المزورة كان يدعى أنه أستاذا في الأزهر .. إلا أن جامعة الأزهر أرسلت للمحكمة ما يثبت أنه ليس عضو هيئة تدريس وتم حبسه في عهد مرسي .

واستكملت : ” كان حكم تاريخي لأول مرة قناة تغلق بحكم محكمة .. وكلمني اللي كان ماسك قناة الحافظ وقالي عايزة أد إيه تعويض قولتله هتدفعلي كام وبدأ بمليون ويعلي قولتله خلاص نقفل القناة وادي للناس اللي صعبانين عليك العاملين في القناة الفلوس دي ” .

وأكدت إلهام شاهين أن الرئيس الراحل محمد مرسى حاول استقطاب الفنانين والتصرف بكياسة معهم ولكنه لم يفلح .. مؤكدة أن مدير مكتب مرسي حاول الاتصال بها كثيرا ليبلغها برغبة مرسي في لقائها وهددها قائلا : ” لو عاوزين نجيبك هنجيبك ” .

لترد عليه قائلة : ” لو كلمتني تاني هبلغ عنك ” .. فكان رده : ” تبلغي عن مين يا مدام احنا الدولة ” .