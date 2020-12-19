أجرت الفنانة ” إلهام شاهين ” لقاءا لبرنامج ” et بالعربي ” أدلت فيه بتصريحات تراجعت من خلالها عن ما قالته مؤخرا حول وجود علاقة عاطفية تجمع بين إبن شقيقها ” محمود شاهين ” وبين الفنانة ” هنا شيحة ” .

فقالت إلهام شاهين في لقائها أن ما تعلمه هو وجود علاقة صداقة قوية بينهما .. وبسؤالها عن إذا كانت هناك علاقة عاطفية تجمعهما أجابت : ” الله أعلم احتمال ” .

وتابعت ردا على سؤال إن كان هناك مشروع زواج بين هنا شيحة وإبن شقيقها قالت : ” الله أعلم لما هيتجوزا أكيد كل الإعلام هيعرف ” .

وعلى جانب آخر كان الفنان التشكيلي ” احمد شيحة ” والد هنا شيحة نفى تصريحات إلهام شاهين حول وجود علاقة عاطفية بين ” محمود شاهين ” وإبنته وأن ما قالته لا يمت للواقع بصلة .