كشفت الممثلة المصرية ​إلهام شاهين​ عن الاسباب الحقيقة التي دفعتها الى عدم توجيه الدعوة الى الممثل المصري عادل امام لحضور حفل زفاف شقيقها أمير.

وقالت إلهام شاهين في مقابلة مع برنامج Mbc trending انها تخشى على صحة عادل امام في ظل تفشي فيروس كورونا مؤكدة على انه قيمة فنية كبيرة ولا يجب ان نعرضه للخطر لأن الحضور سيلجأ الى مصافحته والتقاط الصور معه.

بالإضافة الى ان حضوره الى الزفاف هو شرف كبير لها ولشقيقها امير الذي تزوج من المونتيرة منة جاب الله.





