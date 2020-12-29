انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنانة ” يسرا ” بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

الأمر الذي دفع زميلتها وصديقتها الفنانة ” إلهام شاهين ” إلى الخروج في تصريحات لها لتوضح حقيقة الأمر .

حيث أعربت إلهام شاهين عن غضبها واستيائها من ما تم تداوله من معلومات خاطئة عن الحالة الصحية ليسرا مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة .

وعن الوضع الصحي ليسرا قالت إلهام شاهين أن يسرا تخضع للحجر المنزلي تحت مراقبة الفريق المعالج لها ولم تنتقل إلى مستشفيات العزل وأن حالتها الصحية مستقرة .

كما أشارت إلى أن يسرا سوف تُجري مسحة ثانية الأسبوع المُقبل بشأن الوقوف على مدى إصابتها بكورونا من عدمه .