خرجت الفنانة ” إلهام شاهين ” بتصريحات لها لبرنامج ” mbc trending ” كشفت من خلالها عن سبب غياب الفنانة ” ميرفت أمين ” عن حضور حفل زفاف شقيقها الفنان ” أمير شاهين ” على الرغم من علاقة الصداقة القوية التي تجمعها بها .

فقالت إلهام شاهين أن الفنانة ميرفت أمين تعيش حالة حداد منذ وفاة كلا من الفنانتين ” رجاء الجداوي ” و ” شويكار ” ولا تظهر في أية مناسبات إجتماعية لحزنها الشديد عليهم وهو ما احترمته وقدرت ما تمر به .

وعن غياب الفنان ” عادل إمام ” أيضا عن حضور الحفل قالت إنها كانت تخشى عليه من التجمعات خاصة في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا وهو نجم كبير لا تستطيع إبعاد الناس عنه وتخاف على صحته .

كما أشارت إلى أن الفنانة ” دلال عبد العزيز ” لم تتمكن من الحضور بسبب تواجدها إلى جانب زوجها الفنان ” سمير غانم ” الذي أجرى عملية جراحية منذ أيام .

وقدمت إلهام شاهين اعتذارها لكل من لم تستطع دعوته لحضور حفل زفاف شقيقها لضيق الوقت من ناحية ومن ناحية أخرى لخوفها عليهم وحرصها على إتباع القوانين والاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بأن لا يزيد عدد المدعوين عن 300 شخص .

يذكر أن الفنان أمير شاهين كان قد احتفل بزفافه على عروسه ” منة جاب الله ” يوم الجمعة الماضية في أحد الفنادق بوسط البلد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع .