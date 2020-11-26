كشفت الفنانة إلهام شاهين عن عدد زيجاتها وذلك خلال ظهورها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”. وأكدت إلهام أنها تزوجت مرتين ، مؤكدة أنها فشلت في الزواج بشكل كبير جدًا وواضح للعيان. وأضافت: “الطلاق كان يتم دائما لأنني كنت أفضل الفن على الزوج، فحين يخيرني زوجي بينه وبين الفن أختار الفن فيتم الانفصال”.

وأردفت: “أحيانا لم تكن غيرة الرجل عليّ بل مني، لكني أعذره فالعمل الفني صعب وليس من السهل على أي رجل تحمله.. أحيانا كنت أعمل 25 ساعة في الـ 24 ساعة”. وتابعت: “لا أفكر في الزواج مرة أخرى فليس بمقدوري تحمل مسئولية رجل وأنا بهذه السن”.