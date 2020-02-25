إلهام شاهين تنعي حسني مبارك وتوجه له رسالة إعتذار : ” كل الكلمات لن توفيك حقك “

نعت الفنانة المصرية ” إلهام شاهين ” وفاة الرئيس المصري السابق ” محمد حسني مبارك ” الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز ال 92 عاما بعد صراع مع المرض .

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لكلمات كان قد قالها الرئيس الراحل من قبل في خطاب له .

وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” الله يرحم الرئيس مبارك .. كان شخصية وطنية عظيمة .. حارب من أجل مصر هو وزملاؤه وأعادوا لنا أرضنا وعزتنا وكرامتنا والحمد لله إنه عاش حتى ثبتت براءته هو وولاده فى كل ما نسب إليهم .. نعتذر لك سيادة الرئيس عن كل ما تعرضت له من ظلم وعدم وفاء من البعض ” .

وتابعت : ” ولكن الأغلبية بالتأكيد يحبوك ويحترموك ويقدروا وطنيتك وإنجازاتك وحبك لمصر وخوفك عليها .. ولا يوجد حاكم في الكون اتفقت عليه كل الآراء لكل حكم إيجابياته وسلبياته .. نشكرك على كل الإيجابيات ونشكرك على موقفك الشجاع المحترم أثناء أحداث 25 يناير عندما تنحيت عن الحكم للحفاظ على سلامة المصريين ولم تترك مصر وأصريت أن تموت على أرضها ” .

وأضافت إلهام شاهين : ” تعلمنا منك الشجاعة والانتماء للوطن .. والآن كل الكلمات لن توفيك حقك .. أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرتك وأبناءك العزاز ونعزى أنفسنا أيضا وندعو لك بالرحمة وأن يجعل الله مثواك الجنة بإذن الله ” .