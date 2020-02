إلهام شاهين تنعي حسني مبارك وتوجه له رسالة إعتذار : ” كل الكلمات لن توفيك حقك “

View this post on Instagram

الله يرحم الرئيس مبارك .. كان شخصيه وطنيه عظيمه .. حارب من أجل مصر هو و زملاؤه .. و أعادوا لنا أرضنا و عزتنا و كرامتنا .. و الحمد لله إنه عاش حتى ثبتت براءته هو و ولاده فى كل ما نسب إليهم .. نعتذر لك سيادة الرئيس عن كل ما تعرضت له من ظلم و عدم وفاء من البعض . . و لكن الأغلبية بالتأكيد يحبوك و يحترموك و يقدروا وطنيتك و إنجازاتك و حبك لمصر و خوفك عليها .. ولا يوجد حاكم ى الكون إتفقت عليه كل الآراء .. لكل حكم إيجابياته و سلبياته .. نشكرك على كل الإيجابيات ..و نشكرك على موقفك الشجاع المحترم أثناء أحداث 25 يناير عندما تنحيت عن الحكم للحفاظ عل سلامة المصريين .. و لم تترك مصر .. و أصريت أن تموت على أرضها .. تعلمنا منك الشجاعه و الإنتماء للوطن .. و الآن كل الكلمات لن توفيك حقك .. أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرتك و أبناءك العزاز .. و نعزى أنفسنا أيضا .. و ندعو لك بالرحمه و أن يجعل الله مثواك الجنة بإذن الله