شنت الفنانة ” إلهام شاهين ” هجوما على الفنان ” أحمد زاهر ” في تصريحات صحفية لها على خلفية ما أدلى به الأخير في وقت سابق حول رفضه تقديم المشاهد الجريئة والقبلات ووصفها بأنها سيئة جارية في حياة صاحبها وأولاده وأحفاده .

وعلقت إلهام شاهين على ذلك بأنه يجب عدم خلط الأمور ببعضها .. فالدين ليس له علاقة بالفن أو السياسة فقالت : ” لازم تبقى لوحدها منخلطش الأمور ببعضها ومش كل واحد يتكلم في شيء مش بتاعه ” .

وتابعت : ” ولو أنت مش محترم الفن وأهل الفن بلاش تبقى موجود معاهم .. ومش بحب اللي يقولوا آراء دينية جوه الفن دي حاجة ودي حاجة ” .