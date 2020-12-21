خرجت الفنانة ” إلهام شاهين ” بتصريحات لها انتقدت من خلالها منتقدي علاقة إبن شقيقها ” محمود شاهين ” بالفنانة ” هنا شيحة ” والتي أثير الجدل حولها خلال الأيام الماضية بعد ظهورهما معا في أكثر من مناسبة .

وما أعلنت عنه إلهام شاهين في البداية حول وجود علاقة حب بينهما ثم تراجعت عن ذلك وقالت أنه تجمعهما صداقة قوية .

وعن الانتقادات الموجهة إليهما تساءلت إلهام شاهين عن اهتمام الجمهور الزائد بهذا الموضوع فقالت : ” شاغلين بالكم ليه .. حتى لو فيه قصة حب ليه الناس مهتمة قوي كده .. دي حياة شخصية مينفعش حد يقرب منها وإبن أخويا مش ممثل ومش مشهور عشان الناس تهتم بيه قوي كده ” .