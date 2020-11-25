حلت الفنانة ” إلهام شاهين ” ضيفة مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” في برنامجها ” كلمة أخيرة ” المذاع على قناة ” ON ” .

وتحدثت إلهام شاهين خلال الحلقة عن تجربتها مع الزواج التي وصفتها بالفشل مع مرتبة الشرف على حد قولها .

فقالت : ” أنا مقتنعة جدا إن مفيش حد بياخد من الدنيا كل حاجة كل واحد بياخد جزئية .. أنا فشلت جدا في الحياة الزوجية كنت فاشلة جدا مع مرتية الشرف .. وأنا حبيت شغلي أكتر ما حبيت الزوج ” .

وتابعت : ” ولما يقف في طريقي أنا أسيبه هو مش أسيب شغلي علشانه .. أنا كنت مجنونة بشغلي من أول لحظة ” .

وأشارت إلهام شاهين أن السبب من وراء فشل زيجاتها كان أنانية الرجل بشكل عام وغيرته من نجاحها وليست الغيرة عليها .. وأن الرجل الشرقي لا يستطيع تحمل طبيعة عملها .

وبسؤالها حول إمكانية زواجها في الوقت الحالي أجابت : ” أنا مش صغيرة وفات الوقت خلاص إن أنا أرجع أتحمل راجل وأتحمل مسئوليته .. أنا جربت حظي مرة واتنين وفشلت جدا وكفاية ” .

https://www.facebook.com/KelmaAkhira/videos/3551257381618704/?t=119