أجرت الفنانة ” إلهام شاهين ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” عمرو أديب ” في برنامجه الحكاية والتي تحدثت من خلالها عن بعض الحقوق التي تخص المرأة .

حيث أشار الإعلامي عمرو أديب إلى أن البعض يضع سن معين للمرأة لا تتزوج بعده وهو ما استمع إليه في أحد مقاطع الفيديو دون تحديد هذا السن .

وعلقت إلهام شاهين على ذلك بان المرأة يحق لها الزواج في أي سن تريده طالما تواجد الشخص المناسب لها ولسنها .

وتابعت : ” الناس لما بتكبر بتبقى محتاجة الونس يعني ياخدوا بالهم على بعض يتعكزو على بعض .. المسألة العلاقة الزوجية مش علاقة جنسية فقط .. فيه علاقة إنسانية أقوى .. أنا بشوف قصص حب في سن ال 80 ” .

وبسؤالها حول إمكانية زواجها أجابت إلهام شاهين : ” طبعا ممكن أتجوز في أي وقت .. ده الشئ الطبيعي كل ست محتاجة للرجل وكل رجل محتاج للست .. دي الطبيعة البشرية هو ربنا خلقنا كده مش هنعاند الطبيعة البشرية ” .