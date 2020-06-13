نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” عدد من التغريدات عبر حسابها على موقع ” تويتر ” هاجمت من خلالهم الحكومة والطبقة السياسية اللبنانية .

وأعلنت عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني في مظاهراته واحتجاجاته ضد الفساد وتردي الأوضاع الإقتصادية في لبنان .

فكتبت إليسا مستذكرة رئيس الحكومة الراحل ” رفيق الحريري ” قائلة : ” يا ضيعانك يا رفيق الحريري ” .

وتابعت في منشور آخر : ” حتى لو فقرتوا العالم ما رح تتساوا معن لإنو عندن شرف إنتوا لا .. لبنان ينتفض ” .

وأضافت : ” حتى حرام نقول عنن حيوانات لأن الحيوان أشرف منن .. يا حرام عا جنى عمر الناس ” .