وصفت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ الزعماء السياسيين الذين أوصلوا لبنان الى مرحلة سيئة بالنفايات.

وكتبت إليسا على صفحتها الخاصة: “كيف ممكن مسؤولين يعملوا ببلدن هيك، كيف ممكن يدمرو بلدن ويجوعوا شعبن، شو هل الاجرام، شو هل الحقارة، انتوا زبالة كلكن كلكن والناس اللي مألهينكن زبلة اكتر منكن ! بعتذر بس تفه عليكن كلكن”.

على صعيد آخر عايدت إليسا الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بمناسبة عيد ميلادها، وذلك في صفحتها الخاصة، وكتبت لها قائلةً: “عندما نقول “الجمال من الداخل والخارج” فلا شك أنك ستكونين الأولى في فكرنا، أتمنى لك عيد ميلاد سعيد وأتمنى لك سنة سعيدة مليئة الفرح”.

كيف ممكن مسؤولين يعملوا ببلدن هيك، كيف ممكن يدمرو بلدن ويجوعوا شعبن ، شو هل الاجرام ، شو هل الحقارة ، انتوا زبالة كلكن كلكن والناس اللي مألهينكن زبلة اكتر منكن ! بعتذر بس #تفه عليكن كلكن — Elissa (@elissakh) March 12, 2021