تفاعل محبو وزملاء الفنانة اللبنانية إليسا مع إطلالتها الجديدة التي شاركتهم بها عبر صفحتها على إنستغرام بعد غياب. وظهرت إليسا مرتدية جاكيت “بليزر” كاروهات مع بنطلون من نفس النقشة، من توقيع المصمم إرمانو سكيرفينو، كما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها، فيما اعتمدت مكياجا ترابيا أبرز ملامحها. ووصل المعجبون بالإطلالة الحديثة لإليسا إلى 100 ألف شخص تقريبًا بعد ساعات قليلة من نشرها، فيما تغزلت بها الإعلامية المصرية رضوى الشربيني وكتبت لها: “مذهل كالعادة حبيبتي ”، ووضع المغني ناصيف زيتون “قلب حب”، ونفس الأمر بالنسبة لصديقها المقرب وديع النجار الذي أبدى إعجابه بشكل كبير بالصورة.

وتواصلت التعليقات على صورة إليسا، حيث أشاد بها خبير التجميل بسام فتوح الذي سبق له وأن تعاون مع المغنية اللبنانية بعد أن قام بوضع لمساته على مكياج وجهها في مناسبات عديدة. ووفق المواقع المتخصصة بأسعار الإطلالات، فقد بلغ سعر جاكيت إليسا 9.128 ألف درهم، بما يعادل 2482 دولارًا أميركيًا، فيما جاء سعر البنطلون 8,601 درهم،(2341) دولارًا. وسبق إليسا العديد من النجمات والشهيرات اللاتي ارتدين التصميم نفسه، كان أبرزهن الملكة رانيا العبدالله، التي ظهرت به رفقة الملك عبدالله خلال زيارتها إلى نيويورك قبل عامين.

ويُعرف عن الملكة رانيا حبّها لارتداء موديلات عصرية وأنيقة لجاكيتات البليزر، وهذا ما ظهرت عليه في مناسبات عديدة.وأطلت الملكة رانيا قبل عامين أيضًا وهي تزور مركز نشمي لتمكين الشباب، واختارت لتلك الزيارة “بليزر” قريبا من نقشة جاكيت إرمانو سكيرفينو نسقته على طريقتها، حيث اختارت الجاكيت منفردًا مع قفل أزراره، أرفقته مع حقيبة من دار أزياء “سيلين”. .