إليسا : بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن ؟

علّقت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ على التحركات الشعبية التي يشهدها لبنان حالياً، وذلك تزامناً مع اليوم الـ90 للثورة اللبنانية، والتي تشهد اليوم زخماً وغضباً جديداً، وذلك بسبب مماطلة السلطة الحاكمة في التجاوب مع مطالب اللبنانيين.

عملنا ثورة وسكّرنا الطرقات قلتو عم تعطلو الشغل. طلعنا من الطرقات تا نشوف شو رح تعملو، ما عملتو شي! صار إلنا شهر ناطرين تشكلو حكومة والدولار دوبل ومصريات الناس مش معا! بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن؟ — Elissa (@elissakh) January 14, 2020

وكتبت إليسا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:”عملنا ثورة وسكّرنا الطرقات قلتو عم تعطلو الشغل. طلعنا من الطرقات تا نشوف شو رح تعملو، ما عملتو شي! صار إلنا شهر ناطرين تشكلو حكومة والدولار دوبل ومصريات الناس مش معا! بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن”؟