الصفحة الرئيسية فن إليسا : بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن ؟

إليسا : بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن ؟

بواسطة -
0 28
elissa1

إليسا

علّقت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ على التحركات الشعبية التي يشهدها لبنان حالياً، وذلك تزامناً مع اليوم الـ90 للثورة اللبنانية، والتي تشهد اليوم زخماً وغضباً جديداً، وذلك بسبب مماطلة السلطة الحاكمة في التجاوب مع مطالب اللبنانيين.

وكتبت إليسا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:”عملنا ثورة وسكّرنا الطرقات قلتو عم تعطلو الشغل. طلعنا من الطرقات تا نشوف شو رح تعملو، ما عملتو شي! صار إلنا شهر ناطرين تشكلو حكومة والدولار دوبل ومصريات الناس مش معا! بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن”؟

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.