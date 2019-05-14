إليسا تدافع عن معتصم النهار.. والأخير يبوح بحبه لها

بعد تعرّضه للتنمّر من جانب فئة من المتابعين، دافعت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن الممثل السوري ​معتصم النهار​ وأبدت إعجابها بأدائه في مسلسل “خمسة ونص” الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني، إذ انتشرت صوراً قديمة له كشفت عن تبدّل ملامحه بشكل ملحوظ.

I am proud of what you did and I strongly support you @AlNaharMoatasem . Bullying is no joke and being proud of who you were shows how confident you are 💪🏻 — Elissa (@elissakh) ١٤ مايو ٢٠١٩

وكتبت إليسا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: “أنا فخورة جداً بما قدّمته حتى الآن وأدعمك بقوّة معتصم النهار التنمّر ليس بمزحة وكن فخورا بما كنت عليه وأظهر ثقتك بنفسك”.

وردّ معتصم النهار على إليسا قائلاً:”طول عمري بحبك”.

طول عمري بحبك ❤️❤️❤️ https://t.co/NzwKd5WXhh — معتصم النهار | Moa’tasem Al Nahar (@AlNaharMoatasem) ١٤ مايو ٢٠١٩



