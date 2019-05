إليسا تدافع عن معتصم النهار.. والأخير يبوح بحبه لها

بعد تعرّضه للتنمّر من جانب فئة من المتابعين، دافعت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن الممثل السوري ​معتصم النهار​ وأبدت إعجابها بأدائه في مسلسل “خمسة ونص” الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني، إذ انتشرت صوراً قديمة له كشفت عن تبدّل ملامحه بشكل ملحوظ.

I am proud of what you did and I strongly support you @AlNaharMoatasem . Bullying is no joke and being proud of who you were shows how confident you are 💪🏻

— Elissa (@elissakh) ١٤ مايو ٢٠١٩