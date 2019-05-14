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إليسا تدافع عن معتصم النهار.. والأخير يبوح بحبه لها

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بعد تعرّضه للتنمّر من جانب فئة من المتابعين، دافعت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن الممثل السوري ​معتصم النهار​ وأبدت إعجابها بأدائه في مسلسل “خمسة ونص” الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني، إذ انتشرت صوراً قديمة له كشفت عن تبدّل ملامحه بشكل ملحوظ.

وكتبت إليسا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: “أنا فخورة جداً بما قدّمته حتى الآن وأدعمك بقوّة معتصم النهار التنمّر ليس بمزحة وكن فخورا بما كنت عليه وأظهر ثقتك بنفسك”.

وردّ معتصم النهار على إليسا قائلاً:”طول عمري بحبك”.


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