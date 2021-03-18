ردّت الفنانة اللبنانية إليسا على تعرّضها في أوقات سابقة للسخرية، وذلك في الحلقة الثالثة من “بودكاست”. وفي معرض حديثها عن تجربتها مع التنمّر، أشارت إلى أنها كانت تستعد لكل الاحتمالات التي قد تواجهها ما إن بدأت تتواصل مع المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أن المتنمّر حاقد على نفسه وعلى الآخرين، ويشعر بالمتعة عند إلحاق الأذى بهم.

ورأت إليسا أن المتنمّر يزعزع أحياناً ثقة الشخص الضحية بنفسه فيُصاب بالاكتئاب، ودعت إلى إصدار قوانين لمعاقبة أمثال هؤلاء.

وتحدثت أيضاً عن السخرية من شكل فمها، وتوجّهت إلى كل شخص ساخر بالقول: “يا حبيبي أنا بنت اشتغلت على حالي، تعبت ونجحت، إنت شو عامل بحياتك؟ ليه ما بتستفيد من تجربتي؟ ليه ما بتشتغل على حالك لتحقق ذاتك وتخرج من الاكتئاب؟”.

كما تطرّقت إلى تلقيبها بـ”أم الشرشف” بعد ظهورها في فيديو كليب أغنية “بدي دوب”، ورأت في هذا نوعاً من التنمّر، وأكدت عدم اكتراثها للأمر.