الصفحة الرئيسية فن إليسا ترد بقوة على سخرية مدير مهرجان قرطاج منها

إليسا ترد بقوة على سخرية مدير مهرجان قرطاج منها

بواسطة -
0 55

نشرت النجمة اللبنانية ” إليسا ” عبر صفحتها الشخصية على موقع ” تويتر ” تغريدة ترد بها على ” مختار الرصاع ” مدير مهرجان قرطاج .

وجاء ذلك على إثر الانتقاد الذي تعرضت له إليسا منه وتأكيده على أن غنائها لا يعجبه في تصريحات له خلال لقاء إذاعي قائلا : ” إليسا ما تعجبنيش ” .. ساخرا من لقبها المعروف فنيا ب ” ملكة الإحساس ” .

وكتبت إليسا معلقة على ذلك قائلة : ” الناس بتروح وبتيجي واليسار بتبقى ملكة قرطاج ” .

وعبر المغردون عن إعجابهم بالرد مؤكدين إنها أحد أهم النجمات في الوطن العربي التي لا يختلف عليها الكثيرين .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.