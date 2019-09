إليسا ترد بقوة على منتقدي صورتها مع فارس كرم.. موتوا بغيظكم!

نشرت الفنانة ​اليسا​ في السابق صورة مع الفنان ​فارس كرم​ التي التقت به على متن الطائرة وسرعان ما بدأت التعليقات الجارحة والساخرة من اليسا على الرغم من انها كانت تبدو جميلة ومرتبة كالعادة الا ان البعض اعتبر انها اكتسبت وزنا زائدا في بطنها معتبرين الامر “عيب”

اليسا لم تسكت وردت على المنتقدين ووجهت لهم رسالة :موتوا بغيظكم!

For all the haters out there موتوا بغيظكم!

كما توجهت لكل الاشخاص الذين دافعوا عنها وقالت : في حين اقرأ منشوراتكم اشعر بحبكم ودعمكم الكبيران لي لذلك لا شيء يستطيع ازعاجي بوجودكم .. احبكم جميعاً.

reading yours tweets, I can feel your unconditional love and your big support , so nothing , nothing can bother me when I have u !love u all

— Elissa (@elissakh) September 5, 2019