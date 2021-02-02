شاركت النجمة إليسا متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقتها في تمضية الحجر المنزلي واستمتاعها بالجو المثلج في لبنان.

ونشرت الفنانة اللبنانية مقطع فيديو من منزلها في منظفة يوثق لحظة تساقط الثلوج في الجبل، ويظهر مشهد الثلوج التي تغطي المكان الكامل، ووضعت في الخلفية أغنية السيدة فيروز “بتتلج الدني” بصوت إليسا، لتتغزل من خلالها بجمال طبيعة لبنان.

كذلك أعادت اليسا نشر مقطع فيديو من مقابلة سابقة لها تحدثت من خلاله عن السعادة، لافتة الى انه لا يوجد “انسان مبسوط بالحياة، وليس عنده مشاكل مع عائلته أو مع نفسه، كل انسان مشكلته على قده”. وحققت من خلاله تفاعلاً كبيراً مع متابعيها الذين أكدوا على كلامها وأثنوا على صراحتها وجرأتها.