إليسا تضع الجمهور بحيرة وتشوق متابعينها

شوقت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ المتابعين للمزيد من المفاجآت التي ستعلن عنها يوم الجمعة المقبل.

I have two surprises for you before New Year!!! 😊🎉

And I will announce the first one on Friday! Are you ready? — Elissa (@elissakh) December 12, 2018

ونشرت إليسا على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “لديّ مفاجأتين لكم قبل رأس السنة.. وسوف أعلن عن المفاجأة الأولى يوم الجمعة، فهل أنتم مستعدون؟”.

الأمر الّذي دفع بالمحبين إلى طرح العديد من علامات الاستفهام محاولين الكشف عن المفاجآت، والبعض رجّح بأن تكون واحدة من المفاجأتين هي تصوير فيديو كليب جديد.