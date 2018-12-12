الصفحة الرئيسية فن إليسا تضع الجمهور بحيرة وتشوق متابعينها

إليسا تضع الجمهور بحيرة وتشوق متابعينها

بواسطة -
0 58

شوقت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ المتابعين للمزيد من المفاجآت التي ستعلن عنها يوم الجمعة المقبل.

ونشرت إليسا على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “لديّ مفاجأتين لكم قبل رأس السنة.. وسوف أعلن عن المفاجأة الأولى يوم الجمعة، فهل أنتم مستعدون؟”.

الأمر الّذي دفع بالمحبين إلى طرح العديد من علامات الاستفهام محاولين الكشف عن المفاجآت، والبعض رجّح بأن تكون واحدة من المفاجأتين هي تصوير فيديو كليب جديد.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.