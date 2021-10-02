أعلنت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” عن إطلاقها لمبادرة لمساعدة السيدات على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخاصة بالكشف عن سرطان الثدي واللاتي لا تسمح ظروفهن الاقتصادية القيام بها والتوعية بهذا المرض .
فكتبت إليسا في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر : ” مثل كل سنة بشهر تشرين الأول نخصص حملات التوعية لكل المصابين بسرطان الثدي وللتوعية اللي بتسمح تخلص كتير من النساء من خلال الوقاية المبكرة ” .
وتابعت : ” لأن الظروف الإقتصادية عم تكون صعبة وتحرم كتير نساء من إجراء الفحص .. رح أعلن قريبا عن مبادرة بهذا الإطار لمساعدة كل سيدة تضل بصحتها .. تابعوني ” .