أعلنت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” عن إطلاقها لمبادرة لمساعدة السيدات على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخاصة بالكشف عن سرطان الثدي واللاتي لا تسمح ظروفهن الاقتصادية القيام بها والتوعية بهذا المرض .

فكتبت إليسا في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر : ” مثل كل سنة بشهر تشرين الأول نخصص حملات التوعية لكل المصابين بسرطان الثدي وللتوعية اللي بتسمح تخلص كتير من النساء من خلال الوقاية المبكرة ” .

وتابعت : ” لأن الظروف الإقتصادية عم تكون صعبة وتحرم كتير نساء من إجراء الفحص .. رح أعلن قريبا عن مبادرة بهذا الإطار لمساعدة كل سيدة تضل بصحتها .. تابعوني ” .

متل كل سنة بشهر تشرين الأول، منخصص حملات التوعية لكل المصابين بسرطان الثدي، وللتوعية اللي بتسمح تخلص كتير من النساء من خلال الوقاية المبكرة. ولأنو الظروف الاقتصادية عم تكون صعبة وتحرم كتير نساء من إجراء الفحص، رح إعلن قريبا عن مبادرة بهالإطار لمساعدة كل سيدة تضل بصحتها… تابعوني — Elissa (@elissakh) October 2, 2021