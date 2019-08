إليسا تعلن إنضمامها للمسلسل الأسباني ” La Casa de papel “

أعلنت المطربة اللبنانية ” إليسا ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” عن إنضمامها للمسلسل الأسباني ” La Casa De Papel 4 ” .

وجاء ذلك بعد إرسال شركة ” نتفليكس ” هدية إلى إليسا وهي عبارة عن قناع لأحد أفراد العصابة يحمل اسم ” بيروت ” .

وكتب على الهدية : ” في شئ انكسر بالجزء الثالث من البروفيسور وخلاكي مصدومة .. بس ضلك متفائلة ! لأن مع الجزء الرابع حتصيري أسعد واحدة لملكة الإحساس ، أو صار فينا نقلك بيروت” .

لتعلق إليسا بأنها جاهزة للإنضمام لأفراد العصابة تحت قيادة ” البروفيسور ” .. وكتبت قائلة : ” أنا جاهزة لأكون أحد أفراد عصابة البروفسور والفريق شكرا نتفليكس ” .

وكتبت رسالة لإحدى بطلات المسلسل والتي تدعى ” نيروبي ” وقالت لها : ” آتون لإنقاذك كل الحب .. بيروت ” .

I am ready to be part of the gang with the professor and the team! Thank you @NetflixMENA and @lacasadepapel

Nairobi, we’re coming to save you.

Love, Beirut! pic.twitter.com/yM9MGGJh3P

— Elissa (@elissakh) August 26, 2019