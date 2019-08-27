إليسا تعلن إنضمامها للمسلسل الأسباني ” La Casa de papel “

أعلنت المطربة اللبنانية ” إليسا ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” عن إنضمامها للمسلسل الأسباني ” La Casa De Papel 4 ” .

وجاء ذلك بعد إرسال شركة ” نتفليكس ” هدية إلى إليسا وهي عبارة عن قناع لأحد أفراد العصابة يحمل اسم ” بيروت ” .

وكتب على الهدية : ” في شئ انكسر بالجزء الثالث من البروفيسور وخلاكي مصدومة .. بس ضلك متفائلة ! لأن مع الجزء الرابع حتصيري أسعد واحدة لملكة الإحساس ، أو صار فينا نقلك بيروت” .

لتعلق إليسا بأنها جاهزة للإنضمام لأفراد العصابة تحت قيادة ” البروفيسور ” .. وكتبت قائلة : ” أنا جاهزة لأكون أحد أفراد عصابة البروفسور والفريق شكرا نتفليكس ” .

وكتبت رسالة لإحدى بطلات المسلسل والتي تدعى ” نيروبي ” وقالت لها : ” آتون لإنقاذك كل الحب .. بيروت ” .

I am ready to be part of the gang with the professor and the team! Thank you @NetflixMENA and @lacasadepapel Nairobi, we’re coming to save you.

Love, Beirut! pic.twitter.com/yM9MGGJh3P — Elissa (@elissakh) August 26, 2019

ومن جهته رد فريق عمل المسلسل على إليسا بتغريدة كتب فيها : ” مسرورون لوجودك إلى جانبنا بيروت ” .

We’re glad to have you on our side, Beirut 🌹 pic.twitter.com/INTMrtZvlQ — La Casa de Papel (@lacasadepapel) August 26, 2019

كما كتب حساب ” نتفلكس ” تغريدة أيضا : ” نحن بانتظارك بيروت أهلا بك ضمن العصابة ” .

I’m waiting for you, Beirut! Welcome to the gang 🔥✨ pic.twitter.com/b8Q05RPKja — Netflix MENA (@NetflixMENA) August 26, 2019

ويأتي خبر انضمام إليسا للمسلسل بعد إعلانها منذ أيام عن قرار اعتزالها الغناء مؤكدة أن الألبوم الذى تعمل عليه حاليا سيكون الأخير فى مسيرتها الغنائية .

يذكر أن مسلسل ” La Casa De Papel ” أو ” بيت من ورق ” حظي على شهرة واسعة في مواسمه الثلاثة والذي تنتجه شركة ” نتفليكس ” وتدور أحداثه حول ثمانية من اللصوص يقومون بالسرقة وعمليات سطو مسلح بزعامة البروفيسور .. وأعضاء فريقه الذين يطلقون على أنفسهم أسماء مدن .