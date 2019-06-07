إليسا تفاجئ جمهورها بموعد عودتها إلى لبنان بعد خضوعها للعلاج بالمانيا

فاجأت الفنانة إليسا متابعيها، وأعلنت عن تخطيها مراحل العلاج التي خضعت لها في ألمانيا وكذلك حددت موعد عودتها إلى لبنان.

وأكدت إليسا أن 5 أيام فقط تفصلها عن العودة إلى لبنان بعد رحلتها العلاجية في ألمانيا، حيث كتبت عبر حسابها على “تويتر” أمس الخميس: “5 أيام فقط وأعود إلى منزلي، صباح الخير”.

5 days to go back home,,good morning 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️ — Elissa (@elissakh) June 6, 2019

وكانت رحلة إليسا العلاجية في ألمانيا شابها الكثير من اللغط والشائعات التي نفتها وكانت تتردد حول إجرائها عملية جراحية للتعافي من مضاعفات مرض سرطان الثدي، وأوضحت اليسا أنها مجرد علاج ليدها، حيث كانت قالت في تغريدة حينها: “أنا بخير. لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات. لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة. بحبكن”.