كشفت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” عن أنها تعيش قصة حب في الوقت الحالي وذلك خلال تواصلها مع متابعيها بالرد على اسئلتهم عبر حسابها على موقع التغريدات تويتر .

حيث سأل أحد المتابعين إليسا سؤالا جاء فيه : ” هل تعيشين قصة حب ؟ ” .. لترد عليه قائلة : ” نعم ” وأرفقتها بعدة قلوب دون الكشف عن هوية حبيبها .

وأشارت إليسا في إجابتها على أحد الأسئلة حول إمكانية ترشحها لمنصب سياسي خلال الفترة المقبلة إلى رفضها القاطع لهذه الفكرة وأكدت على أنها مؤثرة بدورها كفنانة .

كما أضافت في ردها على سؤال متابع أن لديها منزلا في العاصمة الفرنسية باريس ومنزلا في العاصمة المصرية القاهرة بالإضافة إلى منزلها الأساسي في لبنان .