إليسا : ” يا عيب الشوم عليكم .. بلا ضمير “

نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” مجموعة من التغريدات التي علقت فيها على الأحداث التي تشهدها لبنان وتجدد المظاهرات .

والتي أسفرت كما أفادت وسائل إعلام محلية عن أن 400 جريحا سقطوا حتى الآن في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبنانية أثناء محاولة قوات الأمن اللبناني إبعاد المتظاهرين عن مداخل البرلمان .

فكتبت إليسا في تغريدة لها تهاجم بها مسئولي لبنان : ” ‏يا عيب الشوم عليكن يا سياسيي بلادي يا بلا ضمير ” .

يا عيب الشوم عليكن يا سياسيي بلادي يا بلا ضمير — Elissa (@elissakh) January 18, 2020

وفي تغريدة أخرى قالت : ” يللي عم يصير مقرف ووقح .. كيف بيرضو مسؤولين من راسن لأصغر واحد فيهن يصير بشعب واحد الشي اللي عم يصير هلق .. العالم عم تنتفض عا فسادكن ولعتو بيروت بحقدكن وقرفكن .. استحوا فلو كلكن يعني كلكن بقا ” .