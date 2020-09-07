نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أعربت من خلالها عن حبها ودعمها الدائم لفلسطين وشعبها موجهة رسالة إلى كل من يزايد على لبنان في هذه القضية .

حيث أشارت إلى أن لبنان هي أكثر بلد وقف إلى جانب فلسطين ودافع عن قضيتها .

فكتبت إليسا قائلة : ” فلسطين بقلبي وحلمي ازورها وبوس تراب القدس .. بس اللي بتمناه إنو ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بهالموضوع خاصة إنو هوي أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها ” .

وتابعت : ” وخاصة إذا من ناس عم يتآمرو عالشعب الفلسطيني أو عايشين ببلدان عاملة سلام مع اسرائيل .. كل الحب والصلاة للبنان ولفلسطين ” .

وأضافت في تغريدة أخرى : ” وأكتر من هيك بحترم كل بلد وخياراتو لأنو بحب كل إنسان يحترم بلدي كمان .. وكل بلد بيشوف مصلحتو ومصلحة شعبو وهيدا حقو .. وبنفس الوقت بتمنى الكل يحترم بلدي كمان ” .

فلسطين بقلبي وحلمي زورها وبوس تراب القدس. بس اللي بتمناه إنو ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بهالموضوع، خاصة إنو هوي أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها، وخاصة إذا من ناس عم يتآمرو عالشعب الفلسطيني أو عايشين ببلدان عاملة سلام مع اسرائيل.

كل الحب والصلاة للبنان ولفلسطين — Elissa (@elissakh) September 6, 2020