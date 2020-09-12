نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أعربت من خلالها عن حزنها الشديد لما تشهده عدد من الدول العربية من أزمات كان آخرها وفوع إنفجار في الأردن .

فكتبت إليسا في تغريدتها : ” منبكي عا بيروت ومنرجع منقرا عن الأزمات اللي عم تتنقل من سوريا للسودان للمغرب واليوم الأردن كمان ” .

وتابعت قائلة : ” الله يحمي كل الدول وناسها وانشالله ما حدا يصيبو أي مكروه .. عم نعيش أزمات كبيرة وما عم نعرف شو ذنب الإنسان البريء اللي عم بيموت ” .

يذكر أن إنفجار هائل هز مدينة الزرقاء شمال شرق العاصمة الأردنية عمان في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الجمعة أعقبه اشتعال حريق ضخم ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية .

كما أعلن الأمن العام الأردني عن فتح تحقيق في أسباب وقوع الانفجار .