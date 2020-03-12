إليسا : ” شو هالمزرعة اللي عايشين فيها “

نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة عبرت من خلالها عن غضبها من الحكومة اللبنانية وعن تفشي فيروس كورونا في لبنان وضعف الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهته .
كما طالبت إليسا بإغلاق الحدود اللبنانية فكتبت : ” شو هالمزرعة اللي عايشين فيها نحنا .. وقفوا الطيارات من ميلانو بس احزروا شو في طيارة واصلة الليلة من طهران ” .
وتابعت : ” معقول الاستلشاء أكتر من هيك .. يا جماعة دول العالم المتطورة ما عم فيها تضبط كورونا كيف بدكن نعمل ونحنا مطارنا وحدودنا فلتانة .. سكروا حدودنا” .
شو هالمزرعة اللي عايشين فيها نحنا؟ وقفو الطيارات من ميلانو بس احزرو شو؟ في طيارة واصلة الليلة من طهران! معقول الاستلشاء أكتر من هيك؟ يا جماعة دول العالم المتطورة ما عم فيها تضبط كورونا كيف بدكن نعمل ونحنا مطارنا وحدودنا فلتانة؟ #سكّروا_حدودنا
— Elissa (@elissakh) March 11, 2020