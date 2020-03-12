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إليسا : ” شو هالمزرعة اللي عايشين فيها “

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نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة عبرت من خلالها عن غضبها من الحكومة اللبنانية وعن تفشي فيروس كورونا في لبنان وضعف الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهته .

كما طالبت إليسا بإغلاق الحدود اللبنانية فكتبت : ” شو هالمزرعة اللي عايشين فيها نحنا .. وقفوا الطيارات من ميلانو بس احزروا شو في طيارة واصلة الليلة من طهران ” .

وتابعت : ” معقول الاستلشاء أكتر من هيك .. يا جماعة دول العالم المتطورة ما عم فيها تضبط كورونا كيف بدكن نعمل ونحنا مطارنا وحدودنا فلتانة .. سكروا حدودنا” .

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