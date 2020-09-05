نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أعربت من خلالها عن غضبها وإنزعاجها من بعض المتابعين الذين يتنمرون على أصدقاء لها .
وأشارت إلى أنها مع حرية التعبير والإنتقاد ولكنها ضد أن يتنمر أحد على أصدقائها .
فكتبت إليسا في تغريدتها قائلة : ” تويتر أساسو الاختلاف بالرأي وما عندي مشكلة يكون في تباين بالآراء عن شغلي لأنو هيدا فن وذوق ” .
وتابعت : ” ولكن اللي ما ممكن إقبلو هوي الانتقاد وحتى التنمر بحق أصدقائي لأسباب مختلفة وما رح إتهاون مع أي حدا بيعتمد هالأسلوب ” .
وأضافت في تغريدة أخرى : ” أنا من النوع اللي ما بجاوب وإنتو بتعرفو واللي بيزعجني بتعليقات خصى بالتنمر ومش بمحلى بحق أصدقائي بيكون جوابو بلوك ” .