نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أعربت من خلالها عن غضبها وإنزعاجها من بعض المتابعين الذين يتنمرون على أصدقاء لها .

وأشارت إلى أنها مع حرية التعبير والإنتقاد ولكنها ضد أن يتنمر أحد على أصدقائها .

فكتبت إليسا في تغريدتها قائلة : ” تويتر أساسو الاختلاف بالرأي وما عندي مشكلة يكون في تباين بالآراء عن شغلي لأنو هيدا فن وذوق ” .

وتابعت : ” ولكن اللي ما ممكن إقبلو هوي الانتقاد وحتى التنمر بحق أصدقائي لأسباب مختلفة وما رح إتهاون مع أي حدا بيعتمد هالأسلوب ” .

وأضافت في تغريدة أخرى : ” أنا من النوع اللي ما بجاوب وإنتو بتعرفو واللي بيزعجني بتعليقات خصى بالتنمر ومش بمحلى بحق أصدقائي بيكون جوابو بلوك ” .

تويتر أساسو الاختلاف بالرأي وما عندي مشكلة يكون في تباين بالآراء عن شغلي لأنو هيدا فن وذوق. ولكن اللي ما ممكن إقبلو هوي الانتقاد وحتى التنمر بحق أصدقائي لأسباب مختلفة وما رح إتهاون مع أي حدا بيعتمد هالأسلوب — Elissa (@elissakh) September 5, 2020